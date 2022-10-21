Oyuncu Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Şerif Sezer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Şerif Sezer kimdir? Şerif Sezer kaç yaşında, nereli? Şerif Sezer film ve dizileri neler? İşte detaylar...

Şerif Sezer 2 Aralık 1946 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Şerif Sezerkimdir, kaç yaşında ve filmleri nedir araştırılıyor. Şerif Sezerkimdir? Şerif Sezerkaç yaşında, nereli? Şerif Sezerbiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ŞERİF SEZER KİMDİR?

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Yılmaz Güney, Sinan Çetin'in çektiği siyah-beyaz fotoğrafları çok beğenir ve Şerif Sezer'in rol arkadaşı olmasını kabul eder. Büyük yankı uyandıran Yol filmi, 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alır. Aynı sene oynadığı Erden Kıral'ın Hakkari'de Bir Mevsim filmi de 1983 senesinde Berlin'de Gümüş Ayı'yla ödüllendirilir. 1986 yılında kızı Deniz doğar. 1988 yılından başlayarak çok sayıda sinema filmi, televizyon dizisi ve televizyon filminde rol almasına rağmen, geniş izleyici kitlesinin onu tanıması 2002 yılında Asmalı Konak dizisinde Ali Hamzaoğlu'nun kız kardeşi Kader rolüyle olur. Kapadokya'da çekilen dizinin yönetmenliğini yapan Çağan Irmak, bir yandan da Mustafa Hakkında Her Şey filminin senaryosunu yazmaktadır. Başroldeki Mustafa'nın annesi rolünü yazarken Şerif Sezer'i düşünmüştür. Şerif Sezer dizinin bitmesi sonrasında 2003 yılında çekilen bu filmde oynar. 2003 yılından bu yana çeşitli sinema filmi, televizyon dizisi, televizyon filmi ve ara sıra tiyatro projelerinde yer almaktadır. Sanatçı çok sayıda ödül kazanmıştır