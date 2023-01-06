Oyuncu Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Şerif Sezer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Şerif Sezer kimdir? Şerif Sezer gençliği! Şerif Sezer oynadığı film ve diziler neler? Şerif Sezer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Şerif Sezer kimdir? Şerif Sezer gençliği! Şerif Sezer oynadığı film ve diziler neler? Şerif Sezer kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizdedir…

ŞERİF SEZER KİMDİR?

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Kendisinden küçük ikiz kız kardeşlerinden biri difteriden ölmüştür. Anne ve babası o sekiz yaşındayken boşanır. Ankara'ya yerleşen annesini altı yıl göremez. İlkokulu bitirdiğinde uzun boylu ve gösterişli bir kız olmasının dezavantajlarını yaşar. Amcası tarafından evliliğe hazırlık amacıyla ortaokul yerine dikiş nakış kursuna yollanır. Oysa o Mudanya'dan ayrılıp okumak için can atmaktadır. Kasabanın çocukları onunla 'Kasabanın Şerifi' diye dalga geçtikleri için uzun yıllar isminden nefret eder. Yirmi yaşında Paris'e gittiğinde Fransızlar'ın kendisine 'Şeri' diye hitap etmesiyle adıyla barışma sürecine girer. Evlenip Ankara'da yaşadığını bildiği ama ailesinin korkusundan irtibat kuramadığı annesi, Mudanya'da yaşayan bir arkadaşının yardımıyla kızıyla haberleşmeye başlar. Anne kızın birlikte yaptıkları planla Şerif Sezer, sadece ilkokul diploması ve nüfus kağıdını alıp evden kaçar. Bursa'da annesine kavuşur, babasına 'Ankara'da annemin yanındayım, dönmeyeceğim' diye bir telgraf gönderir.