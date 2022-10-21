Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer gençliği nasıl? Şerif Sezer nereli, hangi dizilerde oynadı, hayatı ve biyografisi!

Yalı Çapkını dizisinde hala karakterine hayat veren Şerif Sezer'in hayatı merak ediliyor. Vatandaşlar Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? diye araştırıyor. Peki, Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer gençliği nasıl? Şerif Sezer nereli? Şerif Sezer hangi dizilerde oynadı? Şerif Sezer hayatı ve biyografisi nedir?

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Peki, Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer gençliği nasıl? Şerif Sezer nereli? Şerif Sezer hangi dizilerde oynadı? Şerif Sezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞERİF SEZER KİMDİR?

Şerif Sezer (d. 12 Aralık 1946, Mudanya), Türk oyuncudur.

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Kendisinden küçük ikiz kız kardeşlerinden biri difteriden ölmüştür. Anne ve babası o sekiz yaşındayken boşanır. Ankara'ya yerleşen annesini altı yıl göremez. İlkokulu bitirdiğinde uzun boylu ve gösterişli bir kız olmasının dezavantajlarını yaşar. Amcası tarafından evliliğe hazırlık amacıyla ortaokul yerine dikiş nakış kursuna yollanır. Oysa o Mudanya'dan ayrılıp okumak için can atmaktadır. Kasabanın çocukları onunla 'Kasabanın Şerifi' diye dalga geçtikleri için uzun yıllar isminden nefret eder.

Yirmi yaşında Paris'e gittiğinde Fransızlar'ın kendisine 'Şeri' diye hitap etmesiyle adıyla barışma sürecine girer. Evlenip Ankara'da yaşadığını bildiği ama ailesinin korkusundan irtibat kuramadığı annesi, Mudanya'da yaşayan bir arkadaşının yardımıyla kızıyla haberleşmeye başlar. Anne kızın birlikte yaptıkları planla Şerif Sezer, sadece ilkokul diploması ve nüfus kağıdını alıp evden kaçar. Bursa'da annesine kavuşur, babasına 'Ankara'da annemin yanındayım, dönmeyeceğim' diye bir telgraf gönderir.

On dört yaşında annesinin sayesinde ortaokula gitmek istese de kendisinden iki yaş küçük çocuklarla okumaya cesaret edemez. Kız enstitüsüne yazılır. Derslerdeki başarısını gören öğretmenin verdiği cesaretle enstitünün yanındaki ortaokulun müdürüne gidip müracaat eder. Ortaokul bir ve ikinci sınıf derslerini alacağı özel bir sınıfa gitmesi, bunun için de valilikten özel sınav izni alması gerekmektedir. Hem gerekli izinleri alır, hem de sınavı kazanıp orta üçe gitmeye hak kazanır. Lise birinci sınıfta konservatuvar yatılı öğrencilerinin bir oyununu seyretmeye gider ve konservatuvarda okumaya heveslenir. Ertesi yıl bir sınıf arkadaşı başvurunca, o da cesaretlenip girişimde bulunur. Tüm adaylardan sadece ikisi yatılı kabul edilir. Alev Sezer ve Arsen Gürzap'la sınıf arkadaşı olmuştur. Aynı sene on sekiz yaşında kaçtığı Mudanya'ya dönüp babasını ve ailesini ziyaret eder. Ailesi oyuncu olacağı haberinden hiç memnun kalmamıştır. Okulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na girer. İlk olarak Ahmet Kutsi Tecer'in "Köşe Başı" oyununda rol alır. Okul çevresinde tanışmış olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden bir gençle ilk evliliğini yapar. Eşinin kazandığı bir burs dolayısıyla Paris'e gitmeleri gerekmektedir.

Tiyatroyu bırakıp Paris'te yeni bir hayata başlar. Geçimlerine ek gelir sağlamak için hem çocuk bakıcılığı yapar, hem moda evlerinde dikiş diker, hem de fotomodellik yapar. Altı yıl sonra Paris'ten İstanbul'a giden bir arkadaşının otomobiline atlayıp Türkiye'ye döner. Paris'e eşyalarını toplayıp, eşinden boşanmak için döner. İki yıl sonra ise Paris'te tanıştığı Sorbonne'da felsefe doktorası yapan Azmi Arna ile 1971 yılında İstanbul'da evlenir. İstanbul'a yeniden yerleşmiştir ama İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda boş kadro olmadığından para kazanmak için Sheraton Oteli'nin barında garsonluk yapar. Dört yıl sonra Devlet Tiyatrosu'nun müdürünün değişmesiyle eski mezunlara yapılan çağrıyla Şerif Sezer tiyatroya döner. İlk sinema filmini 1980 yılında Sinan Çetin ile yapar. Bir Günün Hikâyesi adlı film, 12 Eylül darbesi sonrasında uzun süre rafta kalır. 1981 yılı Şerif Sezer'in kariyerinde bir dönüm noktası olur. Şerif Gören yeni filminde oynatmak için Şerif Sezer'in fotoğraflarını Yılmaz Güney'in yattığı cezaevine götürür. Yılmaz Güney, Sinan Çetin'in çektiği siyah-beyaz fotoğrafları çok beğenir ve Şerif Sezer'in rol arkadaşı olmasını kabul eder.

Büyük yankı uyandıran Yol filmi, 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alır. Aynı sene oynadığı Erden Kıral'ın Hakkari'de Bir Mevsim filmi de 1983 senesinde Berlin'de Gümüş Ayı'yla ödüllendirilir. 1986 yılında kızı Deniz doğar. 1988 yılından başlayarak çok sayıda sinema filmi, televizyon dizisi ve televizyon filminde rol almasına rağmen, geniş izleyici kitlesinin onu tanıması 2002 yılında Asmalı Konak dizisinde Ali Hamzaoğlu'nun kız kardeşi Kader rolüyle olur. Kapadokya'da çekilen dizinin yönetmenliğini yapan Çağan Irmak, bir yandan da Mustafa Hakkında Her Şey filminin senaryosunu yazmaktadır. Başroldeki Mustafa'nın annesi rolünü yazarken Şerif Sezer'i düşünmüştür. Şerif Sezer dizinin bitmesi sonrasında 2003 yılında çekilen bu filmde oynar. 2003 yılından bu yana çeşitli sinema filmi, televizyon dizisi, televizyon filmi ve ara sıra tiyatro projelerinde yer almaktadır. Sanatçı çok sayıda ödül kazanmıştır.

ÇALIŞMALARI

Rol aldığı bazı film ve diziler



1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1982: Yol

1988: Av Zamanı

1988: Her Şeye Rağmen

1997: Hamam - Il bagno turco

2003: Mustafa Hakkında Her Şey

2004: Çemberimde Gül Oya

2005: Beyaz Gelincik

2006: Babam ve Oğlum

2006: Kabuslar Evi

2007: Yersiz Yurtsuz

2008: Sınıf

2009: Deli Deli Olma

2009: Güneşi Gördüm

2009: Kül ve Ateş

2010: Ateşe Yürümek

2010: Lale Devri

2010: Hanımeli Sokağı

2011: Anneler ve Kızları

2011: Devrimden Sonra

2011: Yangın Var

2013: Karagül

2013: Toprağa Uzanan Eller

2014: Kuzu

2015: Memleket

2017: İstanbul Kırmızısı

2018: Çocuklar Sana Emanet

2019: Benim Adım Melek

2019: Kızım Gibi Kokuyorsun

2019: Yüzleşme

2022: Yalı Çapkını

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

1965: Köşe Başı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1966: Aya Bir Yolcu : Aydın Arıt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1966: Papatya Falı : Jean Anoulh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967: Ayak Bağı : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967: Evlere Şenlik : Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968: Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979: Kadife Çiçekleri : Paul Zindel - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982: Glgameş : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982: Hayaletler Sonatı : August Strındberg - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: Limon : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989: Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Ölüm Tuzağı : Ira Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996: Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001: Caligula : Albert Camus - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010: Tilt (oyun) : Ebru N. Celkan - Volt Tiyatrosu

2011: Cam Yapraklar : Philip Ridley - Yan Etki

Ödüller

1988: 1. Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Her Şeye Rağmen

1997: 11. Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Hamam

1998: 10. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Hamam

2004: 37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mustafa Hakkında Herşey

2005: 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Babam ve Oğlum

2006: 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Babam ve Oğlum

2021: 28. Adana Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü