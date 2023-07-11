Kürtçe isimler arasında en çok aratılan sorgulardan biri olan Serhıldan ne demek? Merak ediliyor. Yurttaşlar internette bu ismin anlamını aratıyor. Peki, Serhıldan ne demek? Serhıldan jiyane ne demek? Serhıldan isminin anlamı nedir? Serhildan ne demek Kürtçe? İşte detaylar…

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılan bir isim olan 'Serhıldan' ya da 'Serhildan' merak ediliyor. Peki, Serhıldan ne demek? Serhıldan jiyane ne demek? Serhıldan isminin anlamı nedir? Serhildan ne demek Kürtçe? İşte detaylar…

SERHILDAN NE DEMEK?

"Serhıldan" ya da "Serhildan" politik bir kavram olmasının yanı sıra aynı zamanda günümüzde kullanılan bir isimdir. İsmin kökeni Kürtçe olup geçmişi eskiye dayanmaktadır. Birçok şarkı, şiir ve öyküye de konu olan 'Serhıldan' isminin anlamı "Başkaldırı, isyan" anlamına gelmektedir. İsmin Kürtçe alfabede yazılışı 'Serhildan' şeklindedir. Kürtçe'de Türkçe'de bulunan " I " harfi bulunmadığından isim Kürtçe'de 'Serhildan' olarak yazılmaktadır. Aynı zamanda Kürtçe'de ki " İ " harfleri " I " sesiyle okunduğundan bu isim 'Serhıldan' olarak da bilinmektedir. Kürtçe'de 'Ser'; baş, kafa anlamındayken 'Hildan' 'kaldırmak' anlamındadır.

SERHILDAN JİYANE NE DEMEK?

'Serhildan Jiyane' 'Serhildan' isminden farklıdır. 'İsyan, yaşamdır.' anlamına gelen cümle isim olarak kullanıldığından 'Serhildan Jiyan' olarak kullanılır.

SERHILDAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

"Serhıldan" kelimesi, "başkaldırı, isyan" anlamına gelir ve birçok şarkı, şiir ve öyküde de konu edilir. Kürtçe alfabede "I" harfi bulunmadığından, "Serhıldan" ismi Kürtçe'de "Serhildan" olarak yazılır. Aynı zamanda Kürtçe'de "İ" harfleri "I" sesiyle okunduğu için bu isim "Serhıldan" olarak da bilinir. "Ser" baş veya kafa anlamına gelirken, "Hildan" ise "kaldırmak" anlamına gelir. Özetle, "Serhıldan" ismi politik bir anlam taşımakla birlikte Kürtçe kökenli bir isimdir ve "başkaldırı, isyan" anlamını ifade eder. Bu isim kadın ve erkekler tarafından kullanılabilmektedir.