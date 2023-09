Serhat Doğramacı MasterChef All Star'a katılacak mı? MasterChef Serhat'tan açıklama geldi!

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, All Star'a katılıp katılmayacağı hakkında açıklama yaptı. Serhat Doğramacı MasterChef All Star'a katılacak mı sorusu gündeme geliyor. MasterChef Serhat'tan açıklama geldi. Peki, Serhat Doğramacı MasterChef All Star'a katılacak mı?