Masterchef 2023 All Star fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler Serhat Doğramacı'yı göremeyince Serhat Doğramacı programa katılmayacak mı, All Star'da olmayacak mı merak edildi. Peki, Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden yok, fragmanda neden gözükmedi? Masterchef All Star'da Serhat var mı, yok mu? İşte detaylar...

Masterchef All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı! Fragmanda bazı başarılı yarışmacılar gözükmedi. Bu isimlerden birisi de Serhat Doğramacı oldu. Peki, Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden yok, fragmanda neden gözükmedi? Masterchef All Star'da Serhat var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2023 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef 2023 All Star yeni sezonu 14 Haziran Çarşamba 2023 tarihinde başlayacaktır.

MASTERCHEF 2023'E HANGİ YARIŞMACILAR KATILACAK?

Bu sezon All Star olacak, yani eski yarışmacılar programda yer alacaktır.

Yayınlanan fragmanda eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

MASTERCHEF 2023'TE SERHAT DOĞRAMACI OLMAYACAK MI?

Masterchef 2023'te en merak edilen konu şampiyon Serhat'ın olup olmayacağıydı. Fragmanı izlediğimiz kadarıyla Serhat Doğramacı yarışmacılar arasında gözükmüyor. Çoğu kişinin tahminine göre Serhat Doğramacı bu yıl All Star'a katılmayabilir. Çünkü daha önceden yaptığı açıklamada eğer All Star olursa katılmayacağını söylemişti. Fakat bazı izleyicilerin tahminine göre Serhat Doğramacı yarışmaya sonradan katılacak. Fakat konu hakkında resmi bir bilgi yer almadığı için bu konuyla ilgili henüz netlik bulunuyor.