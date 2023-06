Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden yok, fragmanda neden gözükmedi? Masterchef All Star'da Serhat var mı, yok mu?

Masterchef 2023 All Star fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler Serhat Doğramacı'yı göremeyince Serhat Doğramacı programa katılmayacak mı, All Star'da olmayacak mı merak edildi. Peki, Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden yok, fragmanda neden gözükmedi? Masterchef All Star'da Serhat var mı, yok mu? İşte detaylar...