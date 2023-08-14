Serhat dizisinin konusu ne? Serhat oyuncu kadrosu! Serhat dizisi nerede çekiliyor?

Serhat, televizyon dünyasının merakla beklenen yeni dizisi. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri hakkında bilgiler izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Serhat dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Serhat dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi Serhat'ın konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılıyor. Başrolünde Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Serhat dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Serhat dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Serhat dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

SERHAT OYUNCULARI KİMLER?

"Serhat'' dizisinin oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Demir Karahan, Volkan Severcan, Alptekin Serdengeçti, M. Emre Kaya, Tutku Topaç, Mert Özbek, Burcu Karakaya, Haluk Özenç, Tamer Yiğit gibi başarılı isimler rol alıyor.

SERHAT DİZİSİ KONUSU NE?

"Özel Harekat"ın ilk mensuplarından olan ve 30 senesini terörle mücadeleye adayan Serhat, uzun yıllar sınırda görev yapmıştır. Özel bir vazife nedeniyle seneler sonra İstanbul'a döndüğünde ise bambaşka bir şehirle karşılaşır.