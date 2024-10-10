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Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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BAL Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı öncesi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçına saatler kaldı. Peki, Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı hangi kanalda? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE!

Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı hangi kanalda? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı öncesi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Serhat Ardahan Spor Batlamaspormaçı detayları araştırılıyor. Peki, Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

SERHAT ARDAHAN SPOR BATLAMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serhat Ardahan Spor Batlamaspor arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

SERHAT ARDAHAN SPOR BATLAMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Serhat Ardahan Spor BatlamasporMaçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Serhat Ardahan Spor BatlamasporMaçı, saat 13:00'te başlayacak.

SERHAT ARDAHAN SPOR BATLAMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Serhat Ardahan Spor Batlamaspormaçı henüz başlamadı.

SERHAT ARDAHAN SPOR BATLAMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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