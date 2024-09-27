Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı

Serhat Akın vuruldu mu? Serhat Akın vuruldu! Son Dakika! Futbol yorumcusu Serhat Akın resmi Twitter hesabından silahla vurulduğunu açıkladı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Peki, Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? Serhat Akın'a kim, neden saldırdı? Serhat Akın'a saldırı yapan saldırgan aranıyor. Detaylar!

SERHAT AKIN VURULDU MU?

Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın resmi X hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" paylaşımı ile bir bacağının kanlar içindeki fotoğrafını paylaştı.

SERHAT AKIN'A KİM SİLAHLI SALDIRI YAPTI?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın 55 Haziran 1981, Bretten doğumlu, Türk eski millî futbolcudur. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.