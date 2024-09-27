Üye Girişi
Haberler

Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı

Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhat Akın vuruldu! Son Dakika! Futbol yorumcusu Serhat Akın resmi Twitter hesabından silahla vurulduğunu açıkladı. Peki, Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? Serhat Akın'a kim saldırdı, neden vuruldu? Serhat Akın vurulma anı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Saldırgan aranıyor...

Serhat Akın vuruldu mu? Serhat Akın vuruldu! Son Dakika! Futbol yorumcusu Serhat Akın resmi Twitter hesabından silahla vurulduğunu açıkladı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Peki, Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? Serhat Akın'a kim, neden saldırdı? Serhat Akın'a saldırı yapan saldırgan aranıyor. Detaylar!

SERHAT AKIN VURULDU MU?

Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın resmi X hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" paylaşımı ile bir bacağının kanlar içindeki fotoğrafını paylaştı.

Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu?

SERHAT AKIN'A KİM SİLAHLI SALDIRI YAPTI?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın 55 Haziran 1981, Bretten doğumlu, Türk eski millî futbolcudur. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Sosyal Medya Serhat Akın Serhat Akın Twitter Futbol Medya Son Dakika

Borçlara düzenleme geldi: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 ay vade

Kredi kartlarındaki birikmiş borçlar 60 ay vadeyle yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27-28 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 27 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ajax Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Ajax Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor? Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });