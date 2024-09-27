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Serhat Akın sağlık durumu ne?

Serhat Akın sağlık durumu ne?
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Peki, Serhat Akın sağlık durumu ne?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Peki, Serhat Akın sağlık durumu ne?

SERHAT AKIN SAĞLIK DURUMU NE?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu hakkında açıklama geldiğinde sayfamızda paylaşılacaktır.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Niyazi Serhat Akın (d. 5 Haziran 1981, Bretten), Türk eski millî futbolcudur. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Serhat Akın Serhat Akın Fenerbahçe

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