Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı?

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Peki, Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı?

SERHAT AKIN KİMDİR?

Niyazi Serhat Akın (d. 5 Haziran 1981, Bretten), Türk eski millî futbolcudur. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

FENERBAHÇE

2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve çok sayıda maçlarda yer almıştır, taraftar futbolcuya "Kadıköy Boğası" lakabını vermiştir.[kaynak belirtilmeli] Christoph Daum zamanında forvet oynarken sezon içinde sağ açığa alınmış daha az gol atmaya başlamıştır. Buna karşın derbi maçlarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmiştir.[kaynak belirtilmeli] Fenerbahçe'de 5 sezon oynayan futbolcu 3 şampiyonluk yaşamıştır. Süper Lig'de Fenerbahçe formasını 125 kere giymiş 41 gol atmıştır. Fenerbahçe formasıyla toplamda resmî maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

RSC ANDERLECHT VE FC KÖLN

Fenerbahçe formasıyla Türkiye millî takıma kadar yükselen futbolcu 5 sezon sonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına transfer olmuştur. Burada 24 Numaralı formayı giyip, ilk sezonunda Belçika, Pro League şampiyonluğunu yaşarken Avrupa kulüplerinde oynayan ve şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olmuştur. 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'den hocası olan Christoph Daum'un çalıştırdığı o zaman Bundesliga 2'de oynayan 1. FC Köln'e kiralanmıştır, 7 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Ertesi sezon geri dönmüş ve büyük bir sakatlık (Karın kası yırtılması) geçirmiştir. 2008-2009 sezonunda Türkiye'ye dönmüştür.

KOCAELİSPOR VE KONYASPOR

Büyük bir sakatlık geçirdikten sonra 2008-2009 sezon başında Beşiktaş tarafından istenmiş ama Kocaelispor takımına transfer olmuştur. Süper Lig'de 11 maça çıkmış ve ilk yarı bitmek üzereyken parasını alamadığı için sözleşmesini fesh etmiştir. Kocaelispor'dan sözleşmesini fesh eden futbolcu'yu yine eski hocası olan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Beşiktaş istemiş ama transferi engellenmiştir. 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'a geçmiştir. Bu takımda da 11 maça çıkmış 1 gol atmıştır. Ancak Konyaspor 2008-2009 sezonu sonunda küme düşmüştür.

KARLSRUHER

Transfer sezonunda hiçbir takımla anlaş(a)mayan oyuncu 14 Kasım 2009 günü futbola başladığı kulübe dönmüştür, Almanya ikinci liginden Karlsruher SC ile 30 Haziran 2010 tarihine kadar geçerli olacak geçici bir sözleşme imzalamıştır. İkinci takımla maçlara çıkan futbolcu 7 maçta 5 gol atarak kendisini tekrar ispatlamış ve Karlsruher SC takımı ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncu 1. takımda hiç gol atamayıp Karlsruher SC II takımında ise 5 maçta 4 gol atmıştır. Oyuncu 2010-2011 sezon sonunda sözleşmesi bittiği için serbest kalmıştır.

TURGUTLUSPOR

Serhat Akın, 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde eski takım arkadaşı Yusuf Şimşek girişimleriyle çalıştırdığı Spor Toto 2. Lig ekiplerinden biri olan Turgutluspor ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Burada 1 sezonda attığı gollerle takımın play-off oynamasına katkısı oldu.

DENİZLİSPOR

Serhat Akın, 2012-13 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden olan Denizlispor ile anlaşmıştır. Serhat'ın Denizlispor'a transferinde Yusuf Şimşek'in: Denizli'ye gelirsem Serhat'ı da getireceğim. sözleri etkili olmuştur. Fakat Denizlispor'un yeni başkanı Süleyman Urkay, Serhat'ı kadroda düşünmediği için Serhat'ı göndermiştir.

BERLİNER AK 07

Serhat Akın, 22 Ağustos 2013 tarihinde Almanya 4. Ligi Regionalliga takımlarından Berliner AK 07 ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

1999 yılında 4 defa Türkiye U-17 formasını giydi. Aynı yıl içerisinde 3 defa da Türkiye U-18 formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti. 2000 yılından 2002 yılına kadar 22 defa formasını giydiği ümit millî takım'da 12 gol attı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye A millî takım formasını 16 defa giydi ve bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle millî takım da genelde 24 numarayı giymiştir