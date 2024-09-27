Serhat Akın'ı kim vurdu, neden vurdu?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Peki, Serhat Akın'ı kim vurdu, neden vurdu?

SERHAT AKIN'I KİM VURDU, NEDEN VURDU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, bu akşam yaptığı yayın sonrasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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