Serhat Akın hangi kanalda çıkıyor? Serhat Akın programı ne zaman, saat kaçta?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serhat Akın hakkında araştırmalar yapılıyor. Serhat Akın kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Serhat Akın hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serhat Akın izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serhat Akın kaç yaşında, nereli? Serhat Akınhayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

SERHAT AKIN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Serhat Akın, yeni adresini de açıkladı. Eski futbolcu artık Gurme Spor'un Youtube kanalı üzerinden yorum yapacak.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Doğum: 5 Haziran 1981 (42 yaşında), Bretten, Almanya

Niyazi Serhat Akın (d. 5 Haziran 1981, Almanya), Türk eski millî futbolcudur. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

Özel hayatı

Erzincan kökenli eski millî futbolcu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kariyeri

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe

2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve çok sayıda maçlarda yer almıştır, taraftar futbolcuya "Kadıköy Boğası" lakabını vermiştir.[kaynak belirtilmeli] Christoph Daum zamanında forvet oynarken sezon içinde sağ açığa alınmış daha az gol atmaya başlamıştır. Buna karşın derbi maçlarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmiştir.[kaynak belirtilmeli] Fenerbahçe'de 5 sezon oynayan futbolcu 3 şampiyonluk yaşamıştır. Süper Lig'de Fenerbahçe formasını 125 kere giymiş 41 gol atmıştır. Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.