Serhat Akbel kimdir, nerelidir? Serhat Akbel mesleği ne?

AKUT operasyonel ekip lideri Serhat Akbel, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Serhat Akbel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından arştılırıyor.Peki, Serhat Akbel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? işte konu hakkında tüm merak edilenler...

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SERHAT AKBEL KİMDİR?

Çocuk yaşlarda izcilikle tanıştı, Türkiye ve Dünyanın çeşitli bölgelerinde uluslararası kamplarda görev aldı.18 yaşında Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üye oldu ve aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzci Lideri oldu. 19 yaşında bugünkü Doğada Yaşam Ekibinin eğitmen kadrosuna izcilik eğitimleriyle birlikte doğada hayatta kalma eğitimleri verdi.

Yüzlerce kurtarma operasyonunda görev aldı ve çoğunda ekip liderliği görevi yaptı. Avrupa ve Amerika'da kamp alanları ve kamp yönetimi konularında eğitimler alıp, işbirlikleri yaptı. 2012 yılında AKUT Doğada Yaşam Projesini hayata geçirerek yüzlerce çocuğa kamplar düzenledi.2015 yılında Doğada Yaşam şirketini kurdu. Eğitmen kadrosunu 51 kişiye çıkarttı

2016 – 2018 yılları arasında ünlü dağcı Nasuh Mahruki'nin Doğada Liderlik Okulunun kuruluşunda ortaklık yaptı.2018 yılında Doğada Yaşam Okulu'nu kurdu. Halen Doğada Yaşam Okulu'nun baş eğitmenliğini ve AKUT Derneğinin İstanbul Ekip Liderliği görevlerini yürütüyor.

AKUTUN AÇILIMI NEDİR?

Arama Kurtarma Derneği (Kısa adı: AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olarak kamuoyunda bilinmektedir.

AKUT NE İŞE YARIYOR?

Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olan AKUT, dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle kurulmuş ve hızla gerekli eğitimleri alarak talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir.