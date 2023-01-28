Serhat Ahmet Tan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serhat Ahmet Tan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serhat Ahmet Tan geliyor. Peki, Serhat Ahmet Tan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Serhat Ahmet Tan ile ilgili detaylar haberimizde...

Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programı konuklarından olan Serhat Ahmet Tan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Serhat Ahmet Tan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SERHAT AHMET TAN KİMDİR?

Serhat Ahmet Tan 1956 Balıkesir doğumludur. 67 yaşında olan Serhat Ahmet Tan araştırmacı ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir Bandırma'da tamamlayan Serhat Ahmet Tan, Uludağ Üniversitesi İşletme bölümüne gitmiştir.

Serhat Ahmet Tan'ın tasavvuf, araştırma vb. alanlarda eserleri bulunmaktadır. Serhat Ahmet Tan 27 Ocak 2023 tarihinde Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının konuklarından birisidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Serhat Ahmet Tan'ın İnstagram'da 48 bin takipçisi bulunmaktadır.