Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Serhan Çetinsaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi takımlı? Serhan Çetinsaya ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serhan Çetinsaya geliyor. Peki, Serhan Çetinsaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SERHAN ÇETİNSAYA KİMDİR?

Serhan Çetinsaya 1990 İstanbul doğumludur. Serhan Çetinsaya, Süleyman Çetinsaya'nın oğludur. Serhan Çetinsaya Beşiktaş Asbaşkanı ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Serhan Çetinsaya'nın Twitter'da 9 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 10 bin takipçisi mevcuttur.