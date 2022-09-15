Oyuncu Serhan Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Serhan Aslan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Serhan Aslan kimdir? Serhan Aslan kaç yaşında, nereli?

Serhan Aslan 15 Ocak 1981 yılında dünyaya geldi. Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle adından söz ettiren Serhan Aslan, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Serhan Aslan kimdir? Serhan Aslan kaç yaşında, nereli? Serhan Aslan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERHAN ASLAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı. San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Aile Şerefi (1991)

Bir Gece Masalı (1992)

Farklı Bir Kadın (1996)

Eşik (1998)

Huzur (1999)

Sabaha Az Kala (2000)

Kapıyı Aç (2000)

Düşler Sirki (2001)

Sarıpınar 1914 (2001)

5 Katlı Binanın 6. Katı (2001)

Düğün Ya da Davul (2002)

Aşk-ı Memnu (2002)

Bizans Düştü (2003)

3. Richard (2004)

Romantika (2007)

Çıkmaz Sokak Çocukları (2008)

Rol aldığı sinema filmleri

Unutulmayanlar (2006), Barış

Bir İhtimal Daha Var (2007)

Osmanlı Cumhuriyeti (2008), Direnişçi

Ben ve Kendim (2007) (4 dakikalık kısa film)

Ay Büyürken Uyuyamam (2011), Şükrü

Hayalet Dayı (2015), Elektrikçi

Rol aldığı TV dizileri

Sokak Çocukları (2000)

Bizim Otel (2001)

Dünya Varmış (2001), Can

2 Oda 1 Sinan (2002)

Hayat Bilgisi (2003), Kopil Ali

Cennet Mahallesi (2007), Gudik Hasan

Akasya Durağı (2008), Kasım

Emret Komutanım (2008), Tansel Teneke

Avrupa Yakası (2008), Serkan

Elveda Rumeli (2009), Yeni Sütçü Zühtü

Yahşi Cazibe (2010), Erdoğan

Harem (2012), Gaibeddin

İki Yalancı (2017), Naci

Ödüller

Selim Naşit Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu