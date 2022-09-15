Serhan Aslan kimdir? Serhan Aslan kaç yaşında, nereli? Serhan Aslan biyografisi!
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Oyuncu Serhan Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Serhan Aslan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Serhan Aslan kimdir? Serhan Aslan kaç yaşında, nereli?
Serhan Aslan 15 Ocak 1981 yılında dünyaya geldi. Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle adından söz ettiren Serhan Aslan, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Serhan Aslan kimdir? Serhan Aslan kaç yaşında, nereli? Serhan Aslan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı. San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.
Aile Şerefi (1991)
Bir Gece Masalı (1992)
Farklı Bir Kadın (1996)
Eşik (1998)
Huzur (1999)
Sabaha Az Kala (2000)
Kapıyı Aç (2000)
Düşler Sirki (2001)
Sarıpınar 1914 (2001)
5 Katlı Binanın 6. Katı (2001)
Düğün Ya da Davul (2002)
Aşk-ı Memnu (2002)
Bizans Düştü (2003)
3. Richard (2004)
Romantika (2007)
Çıkmaz Sokak Çocukları (2008)
Unutulmayanlar (2006), Barış
Bir İhtimal Daha Var (2007)
Osmanlı Cumhuriyeti (2008), Direnişçi
Ben ve Kendim (2007) (4 dakikalık kısa film)
Ay Büyürken Uyuyamam (2011), Şükrü
Hayalet Dayı (2015), Elektrikçi
Sokak Çocukları (2000)
Bizim Otel (2001)
Dünya Varmış (2001), Can
2 Oda 1 Sinan (2002)
Hayat Bilgisi (2003), Kopil Ali
Cennet Mahallesi (2007), Gudik Hasan
Akasya Durağı (2008), Kasım
Emret Komutanım (2008), Tansel Teneke
Avrupa Yakası (2008), Serkan
Elveda Rumeli (2009), Yeni Sütçü Zühtü
Yahşi Cazibe (2010), Erdoğan
Harem (2012), Gaibeddin
İki Yalancı (2017), Naci
Selim Naşit Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu