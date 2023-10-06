Serhan Asker kimdir? Halk TV programcısı Serhan Asker kaç yaşında, nereli, olayı nedir?

Sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Serhan Asker hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Serhan Asker'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Serhan Asker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin gündemde yer alan isimlerden biri olan Serhan Asker hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yalvaç Ural'ın hayatını araştırıyor. Peki, Serhan Asker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhan Asker hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SERHAN ASKER KİMDİR?

Serhan Asker 1974 yılında Hatay'da doğdu ve 47 yaşındadır. Lise eğitimine kadar Gaziantep'te yaşamıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Almanya'da Siyaset Muhabirliği alanında yüksek lisans yapmıştır.

Gazetecilik mesleğine 1995 yılında Milliyet Gazetesi'nde başlamıştır. 2000 yılında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda politika muhabiri olarak televizyon haberciliğine başlamıştır.

Formula 1 ve Avrupa Futbol Şampiyonası programlarında hem yapımda hem de sunumda görev almıştır. 2004 yılında Türk Siyaset tarihinin Ekonomi Bakanı olan Kemal Derviş'in 18 aylık görevini anlatan Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi kitabını yazmıştır. 2008 yılında RTGD tarafından haber alanında televizyon Oscar ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Serhan Asker babasını sürekli anmaktadır. Onu okumaya teşvik eden ve hep destekleyen okumayı askerde öğrenmiş babasıdır.