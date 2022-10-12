Futbolcu Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gündeme gelen haberler sonrasında Sergio Ramos kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sergio Ramos kimdir? Ramos eşi kim? Sergio Ramos Instagram hesabı! İşte detaylar...

Sergio Ramos, 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı. Gündeme gelen haberlerden sonra adından söz ettiren Sergio Ramoskimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Sergio Ramos kimdir? Ramos eşi kim? Sergio Ramos Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos García 30 Mart 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Stoper mevkiinde oynayan Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain takımında forma giyen İspanyol futbolcudur. 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı.

İspanya ile ilk maçına 30 Mart 2005 tarihinde, Sırbistan-Karadağ maçına çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İspanya adına ilk golünü ise 13 Ekim 2007 tarihinde, Danimarka ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı. 29 Haziran 2008 tarihinde, İspanya 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu. 11 Temmuz 2010 tarihinde, İspanya 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2012 tarihinde, İspanya 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında İtalya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 4-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2013 tarihinde, İspanya FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Brezilya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 3-0 Brezilya galibiyeti ile bitti ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'nu Brezilya kazanmış oldu.