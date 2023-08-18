Sergio Ramos García, stoper mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur. 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı. Son günlerde transfer sezonunda adı gündemde olan isim hakkında Sergio Ramos hangi takıma gidecek 2024? Ramos nereye transfer olacak? araması yapılıyor.

Son günlerde adı sıklıkla transfer haberlerinde geçen Sergio Ramos'un hangi takıma gideceği futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Transfer sezonunun devam etmesiyle beraber Sergio Ramos hangi takıma gidecek 2024? Ramos nereye transfer olacak? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde.

SERGİO RAMOS HANGİ TAKIMA GİDECEK 2024?

Transfer sezonu halen devam ederken yıldız futbolcu Sergio Ramos'un hangi takıma gideceği henüz belli olmadı. Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımlarıyla adı anılan futbolcu için Erden Timur şu sözleri söylemişti:

"Sergio Ramos, herkesin listesinde tüm takımların listesinde vardır diye düşünüyorum ama rakamlar. Gelmek istediğimiz seviyenin 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Bu sezon Icardi'yi, Angelino'yu, Tete'yi, Kerem Demirbay'ı, Zaha'yı, Halil'i aldık. Bunların hepsi plan doğrultusundaydı. Ön planda daha yaratıcı olmalıydık. Hem Galatasaray'ın hem Türk futbolunun gelişmesi için bazı riskleri almanız gerekiyor. Kendini düşünmemen gerekiyor. Hayalimizin en ucundaki isme gidebiliriz. Alma şansın %1 olur. İstenilen bedeli ödeyerek alabilirsin ama doğru mu yaparsın? Kendini alkışlatmak mı istiyorsun, doğruyu mu yapmak istiyorsun?"

Erden Timur

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos García 30 Mart 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Stoper mevkiinde oynayan Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain takımında forma giyen İspanyol futbolcudur. 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı.

İspanya ile ilk maçına 30 Mart 2005 tarihinde, Sırbistan-Karadağ maçına çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İspanya adına ilk golünü ise 13 Ekim 2007 tarihinde, Danimarka ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı. 29 Haziran 2008 tarihinde, İspanya 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu. 11 Temmuz 2010 tarihinde, İspanya 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya kazanmış oldu.