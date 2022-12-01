Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sergio Oliveira'nın sağlık durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bırakmıştı. Sergio Oliviera sakatlık son durumu ne? Sorusu arama motorların araştırılıyor. Peki, Sergio Oliviera sakatlık son durumu ne? Sergio Oliviera durumu ciddi mi?

Galatasaray'ın futbolcusu olan Sergio Oliveira'nın idmanı yarıda bırakması taraftarları korkutmuştu. Sarı- kırmızılı ekibin taraftarları ise Sergio Oliviera sakatlık son durumu ne? Sergio Oliviera durumu ciddi mi? sorularına yanıt arıyor. Peki, Sergio Oliviera sakatlık son durumu ne? Sergio Oliviera durumu ciddi mi?

SERGİO OLİVİERA SAKATLIK SON DURUMU NE?

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir zaferiyle giren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanda Sergio Oliveira talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bugün yapılan antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacaktı. Şimdi ise Oliveira'nın sağlık durumu belli oldu. Oliveira'dan gelen haber tat kaçırdı. Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin 1 ay süreceği belirtiliyor. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte, 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydedip, 4 asist yaptı. Sezona istediği gibi giremeyen Oliveira, son haftalarda Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.