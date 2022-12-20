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Sergio Oliveira sakat mı? Sergio Oliveira iyileşti mi? Oliveria oynayacak mı? Oliveria sakatlık son durum!

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Sergio Oliveira sakat mı? Sergio Oliveira iyileşti mi? Oliveria oynayacak mı? Oliveria sakatlık son durum!

Süper Lig'de Dünya Kupası arası sona eriyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların oynanması bekleniyor. Geçtiğimiz zamanlarda bir sakatlık yaşayan Sergio Oliveria'nın sakatlık durumu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Sergio Oliveira sakat mı? Sergio Oliveira iyileşti mi? Oliveria oynayacak mı? Oliveria sakatlık son durum! araması yapılıyor.

Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu olan Oliveira'nın sakatlığı Galatasaraylı ekibi endişelendirmişti. Uzun bir süre sahalara geri dönmeyeceği söylenilen Oliveria'nın sakatlık durumu ise merak edilenler arasında. Peki, Sergio Oliveira sakat mı? Sergio Oliveira iyileşti mi? Oliveria oynayacak mı? Oliveria sakatlık son durum! İşte detaylar...

SERGİO OLİVERİA SAKAT MI?

Galatasaray'ın oyuncusu Sergio Oliveria'nın sakatlığı hakkında uzun süre sahalara dönmeyeceği iddiaları vardı. Sarı- kırmızılı ekibin Süper Lig öncesi yaptığı antrenmanlara katılan Oliveria'nın sağlık durumunun iyiye gittiği söyleniyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Sergio Oliveira Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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