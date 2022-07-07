Galatasaray yabancı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmelerini sürdüren Erden Timur, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Portolu oyuncu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

SERGİO OLİVEİRA KİMDİR?