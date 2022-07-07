Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? - Haberler

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Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

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Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Pedro Sepulveda'nın haberine göre Galatasaray, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Peki, Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Sergio Oliveira kimdir?

Galatasaray yabancı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmelerini sürdüren Erden Timur, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Portolu oyuncu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

SERGİO OLİVEİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1992 (30 yıl yaşında), Paços de Brandão, Portekiz

Sérgio Oliveira (d. 2 Haziran 1992), Portekizli futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Porto'da oynuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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