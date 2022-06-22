Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı? - Haberler

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Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?

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Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe gündemine Portekizli bir oyuncus Sergio Oliveira'yı radara aldı. Peki, Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?

Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık geçiren ve bonservisi Porto'da olan orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgilendiği iddia edildi. Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında, mevkisi ne?

SERGİO OLİVEİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1992

30yaşında

Paços de Brandão, Portekiz

Sérgio Oliveira (d. 2 Haziran 1992), Portekizli futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Porto'da oynuyor.

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