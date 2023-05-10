Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti. Sezon sonunda Barcelona'da bir dönem sona erecek. Katalan devi, 15 sezondur formasını giyen efsanesine veda etti. Peki, Sergio Busquets Barcelona'dan ayrıldı mı, neden, hangi takıma gidecek? Sergio Busquets Barca ile kaç şampiyonluğu var? İşte detaylar...

Dünyanın en iyi defansif orta sahalarından kabul edilen Sergio Busquets sezon sonunda Barca'dan ayrılıyor. Peki, Sergio Busquets Barcelona'dan ayrıldı mı, neden, hangi takıma gidecek? Sergio Busquets Barca ile kaç şampiyonluğu var? Sergio Busquets başka takıma mı transfer olacak? Sergio Busquets Barcelona'dan neden ayrılıyor? İşte bilgiler...

SERGİO BUSQUETS BARCELONA'DAN AYRILACAK MI, NEDEN AYRILIYOR 2023?

Barcelona, 15 sezondur takımın formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sergio Busquets'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir Barça efsanesi veda ediyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Busquets'in uzun süredir ayrılığı düşündüğü ve 15 sezonun ardından tüm takım arkadaşlarının değişmesiyle birlikte bu kararı aldığı belirtildi.

BUSQUETS KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Busquets, Barcelona forması ile 8 La Liga şampiyonluğu, 7 İspanyol Kral Kupası şampiyonluğu, 7 İspanyol Süper Kupası şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 kez FIFA kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

SERGİO BUSQUETS KİMDİR?

Sergio Busquets (d. 16 Temmuz 1988; Sabadell, Barselona), eski İspanyol millî futbolcudur. FC Barcelona'da forma giyen oyuncu, 1990'larda kaleci olarak oynayan Carles Busquets'in oğludur.

Kariyeri

Barcelona

Eylül 2008 yılında, Barcelona B takımından Barcelona'ya yükseldi.

2008-09

Busquets, 2008-09 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Barcelona formasını ilk kez 13 Eylül 2008'de Racing ile yapılan maçta giydi. Maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. 7 Mart 2009 tarihinde, Athletic Bilbao ile karşılaşılan maçta Busquets kariyerinin ve Barcelona adına ilk kez bu maçta gol attı. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez formayı 22 Ekim 2008 tarihinde Basel karşısında giydi. Bu maçta bir gol de atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de atmış oldu.

27 Mayıs 2009 tarihinde, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United ile karşılaşan Barcelona'da Busquets forma şansı buldu ve maç 2-1 galibiyet ile biterek 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın parçası oldu.

13 Mayıs 2009 tarihinde, Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona'da Busquets maçta 90 dakika forma giydi. Maçı 4-1 Barcelona kazandı ve Kral Kupası'nın sahibi oldu.

2009-10

Busquets, 2009-10 sezonunda 33 maça çıktı ve bu sezon gol atma başarısını gösteremedi.

28 Ağustos 2009 tarihinde, UEFA Süper Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Barcelona'da Busquets 21 dakika forma şansı buldu. Maç 1-0 Barcelona galibiyeti ile sonuçlandı ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

16 Ağustos ile 23 Ağustos 2009 tarihlerinde, Athletic Bilbao ile yapılan Süper Kupa maçının ikisinde de forma şansı buldu. Barcelona ilk maçı 2-1 ve ikinci maçı 3-0 kazanarak Süper Kupa'yı kazandı.

19 Aralık 2009 tarihinde, Dünya Kulüpler Kupası finalinde Estudiantes ile karşılaşan Barcelona'da Busquets forma giydi. Barcelona maçı 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

2010-11

Busquets, 2010-11 sezonunda 28 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 25 Eylül 2010 tarihinde, Athletic Bilbao ile yapılan maçta Busquets 1 gol attı ve bu gol onun bu sezon için tek golü oldu. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı. 8 Mart 2011 tarihinde, Arsenal ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Busquets 1 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

28 Mayıs 2011 tarihinde, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United ile karşılaşan Barcelona'da Busquets forma şansı buldu ve maç 3-1 galibiyet ile biterek 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın parçası oldu.

14 Ağustos ile 21 Ağustos 2010 tarihlerinde, Sevilla ile yapılan Süper Kupa maçının birinde forma şansı buldu. Barcelona ilk maçta 3-1 yenildi, ikinci maçta 4-0 kazanarak Süper Kupa'yı kazandı. Busquets'de ikinci maçta forma şansı buldu.

2011-12

Busquets, 2011-12 sezonunda 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 12 Mayıs 2012 tarihinde, Real Betis ile yapılan maçta Busquets 1 gol attı ve bu gol onun bu sezon için tek golü oldu.

26 Ağustos 2011 tarihinde, Porto ile yapılan UEFA Süper Kupası final maçında Barcelona'da Busquets 28 dakika forma şansı buldu. Maç Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ererek kupayı kazanan takım oldu.

25 Mayıs 2012 tarihinde, Athletic Bilbao ile yapılan Kral Kupası final maçında da 90 dakika görev aldı. Maç 3-0 Barcelona galibiyeti ile sonuçlandı ve kupayı kaldırmayı başardılar.

14 Ağustos ile 17 Ağustos 2011 tarihlerinde, Real Madrid ile yapılan Süper Kupa maçının birinde forma şansı buldu. Barcelona ilk maçta 2-2 berabere kaldı fakat ikinci maçta 3-2 kazanarak Süper Kupa'yı kazandı. Busquets'de ikinci maçta forma toplam 85 dakika forma şansı buldu.

18 Aralık 2011 tarihinde, Dünya Kulüpler Kupası finalinde Santos ile karşılaşan Barcelona'da Busquets forma giydi. Barcelona maçı 4-0 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

2012-13

Busquets, 2012-13 sezonunda 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 16 Aralık 2012 tarihinde, Atlético Madrid ile yapılan maçta Busquets 1 gol attı ve bu gol onun bu sezon için tek golü oldu.

23 Ağustos ile 29 Ağustos 2012 tarihlerinde, Real Madrid ile yapılan Süper Kupa maçının ikisinde de forma şansı buldu. Barcelona ilk maçta 3-2 yendi fakat ikinci maçta 2-1 yenildi. Süper Kupa'yı Real Madrid kazandı.