Sergey Kujuget-oglu Şoygu, Rusya'nın siyasetçilerinden tek Tuva kökenli bakanıdır. Ukrayna - Rusya savaşı ile birlikte adı sıkça duyulan Şovgu hakkında Sergey Şoygu kimdir? Sergey Şoygu'nun görevli ne? merak ediliyor.

Sergey Şoygu kim? Sergey Kujuget-oglu Şoygu, Rusya'nın siyasetçilerinden tek Tuva kökenli bakanıdır. Ukrayna - Rusya savaşı ile birlikte adı sıkça duyulan Şovgu hakkında Sergey Şoygu kimdir? Sergey Şoygu'nun görevli ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

SERGEY ŞOVGU KİMDİR?

Sergey Kujuget-oglu Şoygu, Rusya'nın siyasetçilerinden tek Tuva kökenli bakanıdır. Acil Durumlar Bakanı görevini 1994 yılından beri başarılı bir biçimde yürüttü. 6 Kasım 2012'de Savunma Bakanlığı'na getirildi. Tuva bir baba ile Rus bir anneden dünyaya geldi. Kurtarıcılar ve İtfaiyeciler Spor Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır.

Tuva Cumhuriyeti'nin Çadaana şehrinde doğan Şoygu, Krasnoyarsk Polytechnical Institute'den 1977 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 10 yıl kadar inşaat mühendisi olarak görev yaptı, kendisini geliştirdi. 1988 yılında Abakan şehrinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde politik hayata başladı ve ardından Komsomol'da birkaç yıl görev aldı. 1990 yılında ata yurdu Sibirya'dan Moskova'ya taşındı. Rusya Federasyonu Devlet Mimarlık Şef Yardımcılığı ve Yapı-İnşaat Komisyonu'nda görev aldı.

1991 yılında Kurtarıcı Kolordu Başkanlığı'na getirildi. Olağanüstü Haller Bakanı olarak Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Rusya halkı nezdinde gözde bir kurtarıcı oldu. Aynı zamanda Rusya Birlik Partisi'nin önemli liderlerinden biri haline geldi. 1999 yılında Rusya'nın kahramanı olarak ödüllendirildi.

Şoygu'nun babası etnik olarak Tuva'dır.[3] Sergey Şoygu, İrina Şoygu ile evlendi ve bu evlilikten iki kız (Yuliya, 1977 doğumlu ve Kseniya 1991 doğumlu) çocuk dünyaya gelmiştir. Şahsi hobileri ise müzik dinlemektir, Vanessa-Mae hayranıdır. Sergey Şoygu, dokuz dil bilmektedir. Bunlar arasında bazıları Japonca, İngilizce ve Türk lehçeleridir.