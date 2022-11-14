Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Bali'de hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Arama motorlarında ise Sergey Lavrov hasta mı? Sergey Lavrov sağlık durumu ne? soruları aratıldı. Peki, Sergey Lavrov hasta mı? Sergey Lavrov sağlık durumu ne? İşte detaylar...

Sergey Lavrov hasta mı? sorusu gündemde yer alıyor. Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Vatandaşlar ise Sergey Lavrov hasta mı? Sergey Lavrov sağlık durumu ne? sorusuna yanıt aradı. İşte merak edilenler...

SERGEY LAVROV HASTA MI?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Bali'de hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. İddiaların hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Zaharova, "Bu sahtekarlığın zirvesidir" dedi. Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken çok geçmeden haber yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.