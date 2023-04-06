Sergen Yalçın Trabzonspor'a mı gidiyor? sorusu gündemde. Trabzonspor'da Orhan Ak döneminin sona ermesinin ardından futbolseverler Trabzonspor'un yeni hocasının kim olacağını merak etti. Arama motorlarında Sergen Yalçın Trabzonspor'a mı gidiyor? Sergen Yalçın Trabzonspor ile anlaştı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, istifa etmişti. Bordo-mavililerde yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor. Merak edilenler arasında ise Sergen Yalçın Trabzonspor'a mı gidiyor? Sergen Yalçın Trabzonspor ile anlaştı mı? soruları yer aldı.

SERGEN YALÇIN TRABZONSPOR'A MI GİDİYOR?

Trabzonspor'da Orhan Ak döneminin sona ermesinin ardından başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile masaya oturacak. İkili arasındaki görüşmenin akşam saatlerinde İstanbul'da yapılması bekleniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre, Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile akşam saatlerinde İstanbul'da görüşecek. Deneyimli hocanın da bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.