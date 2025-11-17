Sergen Yalçın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA! Sergen Yalçın kalp krizi mi geçirdi, neden anjiyo yapıldı?

2025 yılında Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, sağlık gündeminin üst sıralarına çıktı. Peki, Sergen Yalçın kalp krizi mi geçirdi? Sergen Yalçın sağlık durumu nasıl? Sergen Yalçın neden kalp anjiyo oldu? Sergen Yalçın kaç yaşında? Sergen Yalçın'ın sağlık durumuna dair detaylar haberimizde...

SERGEN YALÇIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beşiktaş Kulübü, 53 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Bu açıklama, özellikle futbolseverler arasında "Sergen Yalçın kalp krizi mi geçirdi?" sorusunu gündeme getirdi.

Resmi bilgilere göre:

Yalçın kalp krizi geçirmemiştir.

Anjiyo, kalp damarlarında tıkanıklık veya daralma olup olmadığını görüntülemek ve bazen tedavi etmek için yapılan bir tıbbi işlemdir.

Beşiktaş Kulübü, operasyonun başarılı olduğunu ve Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirtmiştir.

Bu bilgiler, Yalçın'ın durumunun ciddi olmadığını ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu gösteriyor.

SERGEN YALÇIN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Hayır, yapılan açıklamalara göre Sergen Yalçın kalp krizi geçirmemiştir.

Anjiyo işlemi, kalp damarlarının durumunu değerlendirmek veya daralmış damarları tedavi etmek için uygulanır; bu her zaman kalp krizine işaret etmez.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında kriz ya da acil durum ifadesi bulunmamaktadır.

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972 İstanbul doğumlu eski millî futbolcu ve günümüzde teknik direktördür. Futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başlayan Yalçın, hem Beşiktaş hem de Türk futbolunun en yetenekli ve yaratıcı orta saha oyuncularından biri olarak tanınmıştır. Sahada vizyonu, pas yeteneği ve oyun zekâsıyla dikkat çekmiştir.

Kulüp kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra İstanbulspor, Siirtspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda da forma giymiştir. Milli takımda da 1990'lardan 2000'lere dek görev almıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe yönelen Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yapmıştır. 2025 yılında Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalayarak siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlüğe dönmüştür. Oyuncu ve teknik direktör olarak Beşiktaş ile kazandığı şampiyonluklar, onu kulüp tarihinin efsane isimlerinden biri haline getirmiştir.