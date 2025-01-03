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Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek?

Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek?
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Son günlerde Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler, taraftarların heyecanını artırdı. Peki, Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Bu kritik sorunun yanıtı ve gelişmeler haberimizin detaylarında yer alıyor. Peki, Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? İşte detaylar!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak sahalara döneceği haberleri, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ünlü teknik adamın takımı ilk hangi maçta sahaya çıkaracağı merak ediliyor. Rizespor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın olacak mı? sorusu, sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? Detaylar haberimizde...

SERGEN YALÇIN, RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLACAK MI?

Kara Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanına ise Serdar Topraktepe ile çıkacak.

SERGEN YALÇIN TAKIMIN BAŞINA NE ZAMAN GEÇECEK?

Siyah-beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlayacak Yalçın, 11 Ocak'ta Bodrum FK ile TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak maçta takımın başında olacak.

Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek?

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi bu akşam Rize'de oynanacak.

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