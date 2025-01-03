Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak sahalara döneceği haberleri, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ünlü teknik adamın takımı ilk hangi maçta sahaya çıkaracağı merak ediliyor. Rizespor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın olacak mı? sorusu, sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? Detaylar haberimizde...

SERGEN YALÇIN, RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLACAK MI?

Kara Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanına ise Serdar Topraktepe ile çıkacak.

SERGEN YALÇIN TAKIMIN BAŞINA NE ZAMAN GEÇECEK?

Siyah-beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlayacak Yalçın, 11 Ocak'ta Bodrum FK ile TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak maçta takımın başında olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi bu akşam Rize'de oynanacak.

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