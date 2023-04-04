Beşiktaş ile geçen sezon yolları ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için ünlü yorumcu Sinan Engin'den bomba bir iddia geldi. Futbolseverlerin sevdiği isim olan Sergen Yalçın'ın kariyerinin devamı ise merak ediliyor. Peki, Sergen Yalçın Milli Takım'a mı geliyor? Sergen Yalçın Milli Takım'ın hocası mı olacak?

Sergen Yalçın'a yakınlığı ile bilinen ünlü yorumcu Sinan Engin, deneyimli hocanın ismini A Milli Takım ile anmasının ardından futbolseverler Sergen Yalçın Milli Takım'a mı geliyor? Sergen Yalçın Milli Takım'ın hocası mı olacak? sorularını araştırdı. Başarılı isim hakkında merak edilenler ise Sergen Yalçın Milli Takım'a mı geliyor? Sergen Yalçın Milli Takım'ın hocası mı olacak? soruları ile aratılıyor.

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM'A MI GELİYOR?

Sergen Yalçın'a yakınlığı ile bilinen ünlü yorumcu Sinan Engin, deneyimli hocanın A Milli Takım'ın başına geçmek istediğini ve haber beklediğini ifade etti. Son dönemde Yalçın'ın adı Fenerbahçe'de tahtı sallanan Jorge Jesus'un yerine de geçiyordu.

"MİLLİ TAKIMI BEKLİYOR"

Radyol Gol'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için zannetmiyorum, biraz fazla Beşiktaşlı olduğu için. Bildiğim kadarıyla Sergen, Milli Takım'ı bekliyor. Çoktan beri var. Öyle anladım." ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN OLMASI ÇOK SAĞLIKLI İŞLER DEĞİL"

Bir süre önce yaptığı açıklamada milli takım haberlerini yalanlayan Yalçın, "Milli Takım'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim." dedi.