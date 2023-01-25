Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra süper ligde bir takımın başına geçmeyen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia Futbol gündemine damgasını vurdu. Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı takımı ise herkesi şaşırttı. Peki ,Sergen Yalçın hangi takımı çalıştıracak? Sergen Yalçın Süper lige dönecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

En son 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımdan ayrılmıştı. Uzun süre kulp takımı çalıştırmayan deneyimli hocanın yeni adresi belli olmak üzeri. Peki , Sergen Yalçın hangi takımı çalıştıracak? Sergen Yalçın Süper lige dönecek mi? Detaylar haberimizde...

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK?

En son 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve futbolculuğu döneminde de teknik direktör döneminde de adını siyah beyazlıların efsaneleri listesine yazdıran Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce Gaziantepspor'un hocalığını yapmıştı.

Adı bir dönem Milli Takım teknik direktörlüğü içinde gecendeneyimli teknik direktör şuna ana denk süper ligde kulüp çalıştırmıyor. Futbol gündeminde bomba etkisi yarata İddiaya göre, Erol Bulut ile yollarını ayırmayı düşünen Gaziantep FK, Bulut'tan boşalan koltuğu Tecrübeli teknik adamSergen Yalçın ile dolduracak.

ERLOL BULUT GAZİANTEP FUTBOL KULBÜNDEN İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, "Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim" demişti. Bulut sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.