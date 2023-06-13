Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de göreve kimin getirileceği büyük merak konusu. Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? soruları ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe iddiaları için ilk kez konuşan Sergen Yalçın, fitili yaktı: Oturur konuşuruz

Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından özellikle taraftar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Futbolseverler arama motorlarında Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? sorularını araştırıyor.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından özellikle taraftar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELMESİ DURUMUNDA, OTURUR KONUŞURUZ"

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'NIN DA ADI GEÇİYOR

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.