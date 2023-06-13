Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi?
Gündem Haberleri
Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de göreve kimin getirileceği büyük merak konusu. Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? soruları ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte merak edilenler...
Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından özellikle taraftar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Futbolseverler arama motorlarında Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi? sorularını araştırıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından özellikle taraftar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.