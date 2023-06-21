Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi gelecek?

İsmi sarı-lacivertli kulüple anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a dönüyor. Yalçın'ın henüz Neftçi Bakü ile anlaşmadığı, kararını vermek için kulüpten süre istediği kaydediliyor.

SERGEN YALÇIN, FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Bu gelişmerin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Sergen Yalçın'ın yeni teknik direktörleri olması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Twitter'da açılan ÇareSergenYalçın etiketine Fenerbahçeliler destek verdi. Etiket kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi.