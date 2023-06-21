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Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi gelecek?

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Portekizli çalıştırıcı Jorge yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı devam ederken taraftarlar, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Peki, Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, İsmail Kartal'ı değil Sergen Yalçın'ı istiyorBinlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, İsmail Kartal'ı değil Sergen Yalçın'ı istiyor
Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan yolunda!Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan yolunda!

İsmi sarı-lacivertli kulüple anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a dönüyor. Yalçın'ın henüz Neftçi Bakü ile anlaşmadığı, kararını vermek için kulüpten süre istediği kaydediliyor.

SERGEN YALÇIN, FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Bu gelişmerin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Sergen Yalçın'ın yeni teknik direktörleri olması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Twitter'da açılan ÇareSergenYalçın etiketine Fenerbahçeliler destek verdi. Etiket kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sergen Yalçın Gündem Spor Haberler

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