Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu maçın ardından gündemi yerinden oynatacak bir iddia ortaya atıldı. Yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertlilerin hafta içinde Sergen Yalçın ile görüşeceğini iddia etti. Batuhan, söz konusu haberi aldığı kişininFenerbahçe yönetimine yakın bir isim olduğunu öne sürdü. Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Devre arasında kendisine bir telefon geldiğini ifade eden Batuhan Karadeniz, "Bu çok önemli. Aslında bunu söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar. Telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim. Ama bunu söylemek zorundayım. Bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım. Hafta içi Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşeceği haberi geldi. Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı. Hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacakları söyleniyor." dedi.

Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe forması giyen Yalçın, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce yaptığı açıklamada çocukluk yıllarında ailecek Fenerbahçe'yi tuttuklarını söylemişti.

Türk futbolunda Dört Büyükler'in formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.