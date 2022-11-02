Beşiktaş kulübünün eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Katıldığı bir programda yüzündeki değişiklikten dolayı Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? soruları ortaya çıktı. Sosyal medyada Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? sorusu merak edildi Peki, Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? Sergen Yalçın neden estetik yaptırdı? Sergen Yalçın son hali!

Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? sorusu gündemde yer alıyor. Sergen Yalçın, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yalçın'ın son hali ise herkesi şaşırtırken, sosyal medyada programı takip eden bazı kullanıcılar, "Hocam sana ne oldu?" paylaşımlarında bulundu. Peki, Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? Sergen Yalçın neden estetik yaptırdı? Sergen Yalçın son hali!

SERGEN YALÇIN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla yolları ayırdıktan sonra hiçbir kulüp çalıştırmadı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan deneyimli hocanın son hali sosyal medyayı salladı. TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Sergen Yalçın son haliyle herkesi çok şaşırttı. Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

Deneyimli hocanın yeni görüntüsü karşısında oldukça şaşıran bazı kullanıcılar, "Hocam sana oldu?" paylaşımlarında bulundu. Yayında olaya açıklık getiren Yalçın, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum." dedi.

SERGEN YALÇIN SON HALİ!

Sergen Yalçın