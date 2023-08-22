Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sergen Özen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sergen Özen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sergen Özen instagram hesabı ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sergen Özen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sergen Özen'in hayatını araştırıyor. Peki, Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sergen Özen instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

SERGEN ÖZEN'İN INSTAGRAM HESABI

Masterchef Türkiye takipçileri, yarışmacıların hayatları ile birlikte sosyal medya hesaplarını araştırıyor ve yarışmacılara oradan destek oluyorlar. MasterChef Sergen Özen, Instagram'da "sergenozn" kullanıcı adıyla yer alıyor.

İnstagram hesabına "@sergenozn" adresinden ulaşabilirsiniz.