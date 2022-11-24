Tiyatro oyununun turnesinden dönerken yer aldığı minibüs tırla çarpışan ve ağır yaralanan Sergen Deveci, hasta yatağından paylaşım yaptı. Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci son durum! Sergen Deveci'nin sağlık durumu ne? İşte detaylar...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, hasta yatağından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci son durum! Sergen Deveci'nin sağlık durumu ne? Detaylar haberimizde...

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Hasta yatağından paylaşım yapan Deveci, "Bazı haberlerin önüne geçmek için paylaşım yapmak zorundayım" diyerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

3 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan Deveci, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" dedi.