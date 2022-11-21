Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Sergen Deveci öldü mü, yaralı mı, iyileşti mi, hangi hastanede tedavi görüyor?

Son dakika gelen haberlere göre, Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Amasya'daki kazada yaralanan Sergen Deveci'nin son durumunu Bakan Koca açıkladı. Peki, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci öldü mü, yaralı mı, iyileşti mi, hangi hastanede tedavi görüyor? İşte detaylar...

Bugünkü kaza sonrası oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak edildi. Peki, Sergen Deveci iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci'nin hayati tehlikesi var mı? Sergen Deveci hangi hastanede tedavi görüyor? Sergen Deveci durumu nasıl? İşte son dakika gelişmeleri.

SERGEN DEVECİ KAZA MI YAPTI?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza sırasında otobüste bulunan oyuncular arasında yer alan Sergen Deveci'nin ağır yaralandığı iddia edildi. Bakan Koca ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ağır yaralı kimsenin olmadığını dile getirdi. Deveci'nin tedbir amacıyla hastanede tutulduğu ve tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralıların arasında ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci ve arkadaşlarının olduğu belirtildi. Fersoy ve İşiten'in durumlarının iyi olduğu açıklanırken, Sergen Deveci'nin durumunun ise ağır olduğu öne sürüldü.

"YARALILARIMIZ ARASINDA DURUMU AĞIR OLAN YOK"

Kazada yaralananların son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Dün gece Amasya Merzifon'da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

SERGEN DEVECİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?