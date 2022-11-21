Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli? Sergen Deveci oynadığı film ve diziler neler? Sergen Deveci biyografisi!
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Oyuncu Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sergen Deveci kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli? Sergen Deveci oynadığı film ve diziler neler? Sergen Deveci biyografisi! İşte detaylar...
Sergen Deveci 2 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medyaya çektiği videolarla adından söz ettiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli? Sergen Deveci oynadığı film ve diziler neler? Sergen Deveci biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SERGEN DEVECİ KİMDİR?
2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'de dünyaya gelmiştir. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan Sergen Deveci, A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne almıştır. Sosyal medya hesaplarına yayınladığı videolarla adından söz ettiren Sergen Deveci, ilk olarak Blu Tv'de yayınlanan Bonkis dizisinde rol almıştır.