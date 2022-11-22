Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Peki, Sergen Deveci hangi hastanede tedavi oluyor?

Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Peki, Sergen Deveci hangi hastanede tedavi oluyor?

SERGEN DEVECİ HANGİ HASTANEDE TEDAVİ OLUYOR?

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.