Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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SERGE AURİER KİMDİR?
Doğum: 24 Aralık 1992 (31 yıl yaşında), Ouragahio
Serge Alain Stéphane Aurier (ransız vatandaşlığına sahip Fildişi Sahilli millî futbolcudur. 2017'de Tottenham'a yaklaşık 23 milyon £ 'a katıldı. İlk dizilişte sağ bek olarak oynuyor.
Lens
2009 yılında Lens takımında profesyonel olmuştur. Burada tam 3 yıl geçirmiştir. Bu oyuncu daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur.
Toulouse FC
2013 yılında Lens takımından transfer edilmiştir.[2] Aurier'den beklenti fazla değildi ama o beklentinin üzerine çıktı ve harika bir sezon geçirdi. Whoscored tarafından yılın sağ beki seçildi.
Paris Saint-Germain
23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.
29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon muro karşılığında transfer etti.
Millî takım kariyeri
Serge Aurier ilk kez 8 Haziran'da Fildişi Sahili millî takımının aday kadrosuna çağrıldı.[3]
Kişisel Hayat
Aurier'nin kardeşi, Christopher, eskiden Lens için oynardı.[4] 26 Eylül 2016 tarihinde 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.