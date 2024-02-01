Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Serge Aurier, sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulunan isimler arasında yer almaya başladı. Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Serge Aurier kimdir?

SERGE AURİER KİMDİR?

Doğum: 24 Aralık 1992 (31 yıl yaşında), Ouragahio

Serge Alain Stéphane Aurier (ransız vatandaşlığına sahip Fildişi Sahilli millî futbolcudur. 2017'de Tottenham'a yaklaşık 23 milyon £ 'a katıldı. İlk dizilişte sağ bek olarak oynuyor.

Lens

2009 yılında Lens takımında profesyonel olmuştur. Burada tam 3 yıl geçirmiştir. Bu oyuncu daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur.

Toulouse FC

2013 yılında Lens takımından transfer edilmiştir.[2] Aurier'den beklenti fazla değildi ama o beklentinin üzerine çıktı ve harika bir sezon geçirdi. Whoscored tarafından yılın sağ beki seçildi.

Paris Saint-Germain

23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.

29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon muro karşılığında transfer etti.

Millî takım kariyeri

Serge Aurier ilk kez 8 Haziran'da Fildişi Sahili millî takımının aday kadrosuna çağrıldı.[3]

Kişisel Hayat

Aurier'nin kardeşi, Christopher, eskiden Lens için oynardı.[4] 26 Eylül 2016 tarihinde 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.