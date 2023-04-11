Serenay Sarıkaya Yaramızda Kalsın şarkı DİNLE! Aile dizisi Serenay şarkı sahnesi İZLE!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin yeni bölümüyle ekranlara geldi. Aile dizisinin 6.bölümüne Serenay Sarıkaya sesiyle damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Serenay Sarıkaya şarkı sahnesi araştırılıyor. İşte, Aile dizisi Serenay şarkı sahnesi İZLE!

SERENAY SARIKAYA ŞARKI SAHNESİ DAMGA VURDU!

Devin (Serenay Sarıkaya) ile Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) eğlenmek için bir mekana gidiyor. Sahnede şarkı söyleyen sanatçı, Aslan'a yakınlığıyla dikkat çekerken "Yaramızda Kalsın" şarkısını seslendirirken ikiliye mikrofon uzatıyor. Aslan ise Devin'in adını konuşarak "Devin de ses yok, kız kardeşinde iyi ses var" diyor. Bunun üzerine sinirlenen Devin ise mikrofonu eline alarak Merve Özbey'in "Yaramızda Kalsın" adlı şarkısını seslendiriyor.