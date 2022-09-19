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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Umut Evirgen neden ayrıldı?

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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Umut Evirgen neden ayrıldı?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ayrıldığı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Umut Evirgen neden ayrıldı? İşte detaylar...

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Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Umut Evirgen ile anılan Serenay Sarıkaya, özel hayatını basından gizli yaşamaya çalıştı. Her fırsatta ilişkisini itiraz eden Sarıkaya, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Peki, Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya Umut Evirgen neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

SERENAY SARIKAYA UMUT EVİRGEN AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz Şubat ayından beri aşk yaşadığı Umut Evirgen ile yollarını ayırdığı yönünde haberler gündeme geldi.2.Sayfa'nın haberine göre çift yakınlarına "Yorulduk, yürütemedik" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen Gündem Magazin Haberler

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