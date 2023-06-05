Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi konusu nedir? soruları gündeme geliyor. Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaz sezonunda Netflix için Kimler Geldi Kimler Geçti dizisini çekmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın partnerleri belli oldu. Peki, Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi konusu nedir?

Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi konusu nedir? soruları gündeme geliyor. Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi konusu nedir? merak ediliyor. Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanıyor? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak. Dizinin diğer kadın başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Hakan Kurtaş

Ahmet Rıfat Şungar

Metin Akdülger