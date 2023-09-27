Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla sevgili mi ve Cansu Tosun'un babası kimdir soruları gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla sevgili mi? Cansu Tosun'un babası kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SERENAY SARIKAYA'NIN ANNESİ İLE CANSU TOSUN'UN BABASI SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi. Seyhan'ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı Kenan Tosun'un Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu iddia ediliyor. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da gelen bilgiler arasında.

CANSU TOSUN'UN BABASI KİMDİR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söylentiler arasında.