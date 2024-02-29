Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşk mı yaşıyor? sorularına yanıt aranıyor. Şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini üstlenmişti. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR SEVGİLİ Mİ?

Şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini üstlenmişti. Haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili net bir açıklama yapmayan ikili bir araya geldi. Başrol olduğu Aile dizisi final yapınca Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye gelir gelmez Demir'in konserine gitti.

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda konser veren Mert Demir, bıyığını kestiği yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Demir'i dinlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya da vardı. Pop Bizde'de yer alan görüntülere göre, Sarıkaya Demir'i hayranlıkla izleyerek şarkılarını da eşlik etti. Öte yandan Sarıkaya'nın konser öncesi Demir ile kuliste zaman geçirdiği de ileri sürüldü.