Serenay Sarıkaya: Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken…. | Şahmaran
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Serenay Sarıkaya: Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken....Yerin yedi kat altındaki efsane 'Şahmaran' yayında!
Serenay Sarıkaya : Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken….
Yerin yedi kat altındaki efsane 'Şahmaran' yayında!
?Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, Muammer Brav'la Ekşın'ın konuğu oldu
Kamera: Faruk Ekici - Leyla Özkaynak
Kurgu - Haber: Duygu Köseoğlu
Program: Muammer Brav
Kaynak: DailyMotion.com / TV