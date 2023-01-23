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Serenay Sarıkaya: Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken…. | Şahmaran

TV Haberleri

Serenay Sarıkaya: Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken....Yerin yedi kat altındaki efsane 'Şahmaran' yayında!

Serenay Sarıkaya : Delilikle gerçeklik arasında kaybolurken….

Yerin yedi kat altındaki efsane 'Şahmaran' yayında!

?Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, Muammer Brav'la Ekşın'ın konuğu oldu

Kamera: Faruk Ekici - Leyla Özkaynak

Kurgu - Haber: Duygu Köseoğlu

Program: Muammer Brav

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Serenay Sarıkaya Duygu Köseoğlu Burak Deniz TV Haberler

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