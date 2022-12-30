Serenay Sarıkaya Burak Deniz aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Peki, Serenay Sarıkaya Burak Deniz aşk mı yaşıyor? Serenay Sarıkaya Burak Deniz sevgili mi? İşte magazin gündemine damgasını vran konu hakkında tüm merak edilenler....

Burak Deniz son dönemlerde aşk hayatıyla sıklıkla gündeme geliyor. Şahmaran dizisinde rol alan Burak Deniz'in, 1.5 yıldır sevgili olduğu manken Didem Soydan'dan ayrıldığı ve Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile sevgili oldukları öne sürüldü. Peki, Serenay Sarıkaya Burak Deniz aşk mı yaşıyor? Serenay Sarıkaya Burak Deniz sevgili mi? Detaylar haberimizde...

SRENAY SARIKAYA BURAK DEİZ İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Yılın son yanlış haberi, sakin" dedi

İkilinin setteki arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü ve gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burak Deniz ise hakkındaki aşk iddiasına sessiz kaldı.

SELENAY SARIKAYA BURAK DENİZ SEVGİLİ Mİ?

Sosyal medya platformunda yayınlanmaya hazırlanan Şahmaran dizisinde birlikte rol alan ikilinin yakınlaştığı belirtilmişti. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştüğü söylenen çiftin, aşklarını gözlerden uzakta yaşamak istedikleri de iddialar arasında yer aldı.