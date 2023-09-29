Serenay Sarıkaya annesi kimdir? Umay Seyhan kaç yaşında, nereli? Umay Seyhan eşi kim?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Seyhan'ın yaşı ve memleketi hakkında bilgi arayanlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Serenay Sarıkaya annesi kim? Umay Seyhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya annesi kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Umay Seyhan kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından biri olurken, annesi Umay Seyhan da kendi alanında tanınmış bir isim. Peki, Serenay Sarıkaya annesi kim? Umay Seyhan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SERENAY SARIKAYA ANNESİ KİM?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Seyhan ve Tosun'un komşu olduğu ve ailecek görüştükleri ortaya çıkarken Seyhan ile Tosun'un karısının samimi arkadaş oldukları öğrenildi.